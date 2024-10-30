Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Terör Soruşturması Nedeniyle Gözaltına Alındı

Esenyurt Belediyesi'nde Gelişmeler

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hedef alındı.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK'nın mensuplarını ve faaliyetlerini hedef alan bir araştırma yürütüyordu. Bu kapsamda, Ahmet Özer hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Özer'in iletişim dinlenmesi, fiziki takip ve banka hesap hareketleri üzerinden terör örgütü yöneticileriyle olan bağı keşfedildi.

Gözaltı ve Arama Operasyonları

Özer, bu sabah gözaltına alınırken, yaşadığı yer, iş yeri ve aracı üzerinde arama yapıldı. Başsavcılığın talebi doğrultusunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı alındı.

Örgütsel Bağlantılar

Soruşturma esnasında ele geçen belgeler, Özer'in terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleşen görüşmelerde, sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesi için uygun bulunduğuna dair belgeleri içeriyor. Ayrıca, Özer’in, PKK/KCK mensubu 694 kişiyle olan bağlantıları, 10 yıllık süreçte 14 kez kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile iletişimde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmanın sonucunda, Ahmet Özer hakkında terör örgütü ile sürekli ve yoğun bir şekilde organik bir bağlantı kurduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle şüphelerin kuvvetli olduğu ifade edildi.