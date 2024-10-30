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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:46
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanması

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bu gelişme, yerel yönetim ve siyasette önemli etkilere yol açması bekleniyor.

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