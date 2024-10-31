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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı

Esenyurt'ta PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Başkan Ahmet Özer tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 00:00
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik bir soruşturma yürütüyordu. Bu kapsamda, Özer hakkında başlatılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

Hakimlikteki ifadesinin ardından, Özer hakkında tutuklama kararı alındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

Bölümüne Dair Deliller

Soruşturma esnasında Özer'in iletişim dinlemeleri, fiziki takip tutanakları ve banka hesap hareketleri incelendi. Bu deliller, Özer'in örgüt yöneticileriyle sürekli ve organik bir bağ içinde olduğu tespit edildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Özer'in evine, iş yerine ve aracına arama yapılmasına karar verdi.

Gözaltına alınma işlemi bu sabah gerçekleştirildi ve Özer'in evi, iş yeri ve aracı üzerinde arama yapıldı.

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