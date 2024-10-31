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Esenyurt Belediye Başkanı Özer Görevden Uzaklaştırıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Özer tutuklandı, Can Aksoy vekil olarak atandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 08:53
Esenyurt Belediye Başkanı Özer Görevden Uzaklaştırıldı

Esenyurt Belediyesi'nde Yeni Gelişmeler

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklandığını ve bu nedenle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır. Aksoy, yeni görevinde Esenyurt'un yönetimini üstlenecek.

Belediyede yaşanan bu değişiklik, yerel yönetimlerdeki iddiaları tekrar gündeme getirdi ve kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı.

Gelecek Adımlar

Yerel yönetimlerin işleyişindeki bu tür durumda, bakanlığın ve yetkililerin önümüzdeki süreçte ne gibi adımlar atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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