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Esenyurt Belediye Meclisi'nde Yenidoğan Çetesi Soruşturması Tartışıldı

MHP'li Meclis Üyesi Renas Kılıç hakkındaki soruşturmanın detayları Esenyurt Belediye Meclisi'nde gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:44
Esenyurt Belediye Meclisi'nde Yenidoğan Çetesi Soruşturması Tartışıldı

Esenyurt Belediye Meclisi'nde Yenidoğan Çetesi Tartışması

Esenyurt Belediye Meclisi'nin ekim ayı üçüncü oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Renas Kılıç hakkında önemli meseleler gündeme getirildi.

MHP'li Üye Mustafa Yılmaz'ın Açıklamaları

MHP'li Meclis Üyesi Mustafa Yılmaz, mecliste yaptığı konuşmada, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen operasyon nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Yılmaz, "Bu şahsın belediye imkanlarını kullanarak suça karışıp karışmadığını merak etmekteyiz. Esenyurt'un imajını bozan bu durumla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasını istiyoruz," şeklinde ifade etti.

Başkan Ahmet Özer'den Yanıt

Başkan Ahmet Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın kendilerinden önce meydana geldiğini ve bir dava süreci olduğunu vurguladı. Özer, "Sadece Esenyurt'ta bu tür olayların yaşandığı algısı yanlıştır; diğer bölgelerde de benzer durumlar var. Örneğin, Şişli ve Beylikdüzü'nde de aynı türden sorunlar yaşanmakta," dedi.

Toplantıda, aynı zamanda soruşturmanın kapsamına dair aktarılan bilgilere göre, İstanbul'daki birçok hastanenin de isminin geçtiği ve bu bağlamda 10 hastanenin ruhsatlarının iptal edildiği ifade edildi. Yani durumun sadece Esenyurt ile sınırlı olmadığı açıkça ortaya kondu.

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