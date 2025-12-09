DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Esenyurt Belediyesi'nden Gıda İsrafını Önleyen Mama Üretimi

Esenyurt Belediyesi, toplanan yemek artıkları ve bayat ekmekleri Mama Üretim Merkezi’nde mamaya çevirerek günlük 300 kg, aylık 9–10 ton arasında üretimle sokak hayvanlarını besliyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:52
Esenyurt Belediyesi'nden Gıda İsrafını Önleyen Mama Üretimi

Esenyurt Belediyesi'nden gıda israfına karşı Mama Üretim Merkezi uygulaması

Yemek artıkları ve bayat ekmekler can dostlara dönüşüyor

Esenyurt Belediyesi, belediyenin aşevi ve ilçe genelindeki işletmelerden toplanan yemek artıkları ile bayat ekmekleri, barınakta bulunan Mama Üretim Merkezi’nde işleyerek hayvanların beslenmesinde değerlendiriyor.

Bu uygulama ile günlük 300 kilogram, aylık ise 9 ila 10 ton arası mama üretimiyle can dostlara gıda desteği sağlanıyor.

Belediye, hem gıda israfını azaltan hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlayan hizmeti aralıksız sürdürüyor. Belediyenin aşevinde kalan yemeklerin yanı sıra Esenyurt genelindeki fırın, lokanta ve çeşitli işletmelerden toplanan bayat ekmek ve artan gıda ürünleri ekipler tarafından her gün düzenli şekilde toplanıyor.

Toplanan bu gıda ürünleri, Esenyurt Belediyesi Hayvan Barınağı içinde yer alan Mama Üretim Merkezi’ne götürülüyor. Merkezde uzman personel tarafından işlenen gıdalar mama haline getirilerek barınakta bulunan hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.

Bu çalışma sayesinde hem gıda israfının önüne geçiliyor hem de ilçedeki can dostların sağlıklı ve düzenli bir şekilde beslenmesi sağlanıyor. Esenyurt Belediyesi, hayvan refahına yönelik bu duyarlı uygulamayla ilçe genelinde takdir topluyor.

ESENYURT BELEDİYESİ, BELEDİYENİN AŞEVİ VE İLÇE GENELİNDEKİ İŞLETMELERDEN TOPLANAN YEMEK ARTIKLARI...

ESENYURT BELEDİYESİ, BELEDİYENİN AŞEVİ VE İLÇE GENELİNDEKİ İŞLETMELERDEN TOPLANAN YEMEK ARTIKLARI İLE BAYAT EKMEKLERİ, BARINAKTA BULUNAN MAMA ÜRETİM MERKEZİ’NDE İŞLEYEREK HAYVANLARIN BESLENMESİNDE DEĞERLENDİRİYOR.

ESENYURT BELEDİYESİ, BELEDİYENİN AŞEVİ VE İLÇE GENELİNDEKİ İŞLETMELERDEN TOPLANAN YEMEK ARTIKLARI...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası
7
Antalya'da motosiklet-kamyon kazası: 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi