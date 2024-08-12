Esenyurt Belediyesi ve Tüm Bel-Sen'den Tarihi Anlaşma

Esenyurt Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Arasında Önemli Adım

Esenyurt Belediyesi, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile işçilerin haklarını korumak amacıyla toplu sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın imza töreni, eski belediye bahçesinde gerçekleştirildi.

Başkan Ahmet Özer'den Açıklamalar

Toplu sözleşme töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu anlaşmanın çalışanlar için önemli yenilikler getirdiğini vurguladı. Özer, yaklaşık 30 çalışanın bu sözleşmeden faydalanacağını belirtti. Ayrıca, engelli ve birinci derece engelli yakını olan personelin de unutulmadığını ifade etti.

Çalışanlar İçin Ek İmkanlar

Özer, maddi artışın yanı sıra doğum, izin gibi birçok konuda çalışanlara ek imkanlar sağlandığını belirtti. Bu sözleşme, çalışanların motivasyonunu artırmayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.