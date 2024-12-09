Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluk Kararına İtiraz

Esenyurt Eski Belediye Başkanı'nın Avukatlarından İtiraz

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Özer'in avukatları, müvekkillerinin tutukluluğu hakkında çıkan karara itirazda bulundu. İtiraz dilekçesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

Basın Açıklaması

Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, Çağlayan'da gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla konuyu kamuoyuna taşıdı. Sınar, tutukluluk incelemesinin ardından devam kararı verilmesinin ardından itirazda bulunduklarını ifade etti.

Sınar, müvekkilleri Özer'in tutuklanmasının gerekçesi olan kuvvetli suç şüphesinin ve somut delillerin neler olduğunu öğrenmek istediklerini aktararak, "Bu soruşturma sürecinde müvekilimiz hakkında yeterli suç şüphesini ortaya koyan hiçbir somut delil bulunmamaktadır. Dolayısıyla müvekilimiz hakkında derhal tahliye kararı verilmesi ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alınması gerektiğine inanıyoruz," dedi.

Adil Yargılanma Hakkı

Özer'in diğer avukatı Hüseyin Ersöz ise, müvekilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine vurgu yaparak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduklarını kaydetti.