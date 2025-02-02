Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor

Esenyurt'ta Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olma özelliğine sahip Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, yarın düzenlenecek bir törenle açılıyor. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alması bekleniyor.

Külliyenin Özellikleri

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan eğitim külliyesinin inşaat çalışmaları tamamlandı. Tüm eğitim binalarında 40 derslik bulunmakta ve toplam 345 derslik kapasitesine sahiptir. Külliyede ayrıca:

- 2 fizik laboratuvarı,

- 2 biyoloji laboratuvarı,

- 1 bilgisayar laboratuvarı,

- 2 görsel sanatlar atölyesi,

- 2 müzik dersliği,

- 3 destek eğitim odası,

- 3 zümre odası mevcut.

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği odası, kız ve erkek mescitleri ve bir doktor odası da yer almaktadır. Eğitim külliyesinde 3 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 2 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 1 Spor Lisesi yer alıyor.

Donanım ve Kapasite

Öğrencilerin etkin bir şekilde eğitim alabilmesi için 600 kişilik bir uygulama camisi, 2 kapalı spor salonu, 10 açık spor sahası, 2 konferans salonu, bir merkez kütüphane, bir amfi tiyatro ile idari hizmet binası ve anasınıfı mevcuttur. Ayrıca, 456 araçlık kapalı otopark ve 46 araçlık açık otopark bulunuyor.

Planetaryum ve Gelecek Vizyonu

Külliye, 147 kişilik bir planetaryuma da ev sahipliği yapacak. Burada güneşin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüleri kubbe şeklindeki tavana yansıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı'nın Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, ülkemizin eğitim vizyonuna yön verecek Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını büyük bir gururla gerçekleştiriyoruz. Bu külliye, sadece bir eğitim yapısı değil, bilimin, kültürün ve geleceğin temellerinin atıldığı bir ilim yuvası olacaktır." ifadelerini kullandı.