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Esenyurt'ta 22 Gözaltı ve 11 Silah Ele Geçirildi

Esenyurt'ta asayiş uygulamasında 22 kişi gözaltına alındı, 11 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:45
Esenyurt'ta 22 Gözaltı ve 11 Silah Ele Geçirildi

Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Esenyurt'ta 12-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen asayiş uygulaması kapsamında polis, farklı suçlarla aranan 22 kişiyi gözaltına aldı. Uygulamada 11 adet silah ve uyuşturucu madde ile ilgili çeşitli materyaller de ele geçirildi.

Koordinasyon ve Hedefler

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın liderliğindeki polis ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerde önemli sonuçlar elde etti. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da yer aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Denetim sırasında, farklı türlerde 11 silah, şarjörler, yüzlerce mermi ve yaklaşık 800 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 38 bin 218 lira da ele geçirildi.

İşlem Süreci

Yakalanan şahısların, gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildiği bildirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, asayişin sağlanması adına önemli bir adım atılmış oldu.

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