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Esenyurt’ta 3 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Kaçtı

Esenyurt'ta bir otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, sürücü aracını bırakarak kaçtı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 01:02
Esenyurt’ta 3 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Kaçtı

Esenyurt’ta Trajik Kaza

Esenyurt’ta meydana gelen talihsiz bir olayda, 3 yaşındaki bir çocuk, yola aniden fırlaması sonucunda otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu Kaza

34 HUR 442 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken küçük F.I. isimli çocuğa çarptı. Olayın hemen ardından sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Ekipleri Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Olayın ardından polisin caddeyi trafiğe kapatarak inceleme başlattığı belirtildi. Kaza sonrası aracın çekilmesiyle birlikte yol normale döndü. Şu anda kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma sürdürülüyor.

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak...

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak kaçtı.

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak...

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak kaçtı.

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak...

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak kaçtı.

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak...

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak kaçtı.

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