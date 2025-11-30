Esenyurt'ta Alacak-Verecek Kavgası: Silah ve Bıçaklı Saldırı, 8 Yaralı

Esenyurt Çınar Mahallesi'nde alacak-verecek kavgası silah ve bıçaklı çatışmaya dönüştü; olayda 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:51
Çınar Mahallesi 1426. Sokak'ta çıkan kavgada 2'si silahla, 6'sı bıçakla yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga, Çınar Mahallesi 1426. Sokak'ta şiddetli bir çatışmaya dönüştü.

Olay, saat 21.00 sıralarında başladı. İddialara göre bir iş yerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavgada 2 kişi silahla vurulurken, 6 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kavgaya karışan taraflar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri, polis tarafından emniyet şeridi ile kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yürüttü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

