Esenyurt’ta Alkollü Maganda Dehşeti: Ev Camına Kurşun İsabet Etti

Olayın Ayrıntıları

Esenyurt Yunus Emre Mahallesinde dün akşam, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs çevreye rastgele ateş etti.

İddiaya göre zanlı havaya 3 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri bir evin camına isabet etti ve evde bulunanlar büyük panik yaşadı.

Aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Merminin isabet ettiği cam ile polis ekiplerinin çalışma yaptığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

