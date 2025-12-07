Esenyurt’ta Alkollü Maganda Dehşeti: Ev Camına Kurşun İsabet Etti

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde iddia edilen alkollü bir kişi rastgele ateş açtı; bir evin camına kurşun isabet etti, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:21
Esenyurt’ta Alkollü Maganda Dehşeti: Ev Camına Kurşun İsabet Etti

Esenyurt’ta Alkollü Maganda Dehşeti: Ev Camına Kurşun İsabet Etti

Olayın Ayrıntıları

Esenyurt Yunus Emre Mahallesinde dün akşam, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs çevreye rastgele ateş etti.

İddiaya göre zanlı havaya 3 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri bir evin camına isabet etti ve evde bulunanlar büyük panik yaşadı.

Aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Merminin isabet ettiği cam ile polis ekiplerinin çalışma yaptığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA ALKOLLÜ MAGANDA PANİĞİ: EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ

ESENYURT'TA ALKOLLÜ MAGANDA PANİĞİ: EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ

ESENYURT'TA ALKOLLÜ MAGANDA PANİĞİ: EVİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi