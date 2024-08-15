Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması: Yüzlerce Kontrol, Suçlular Yakalandı

Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması Yapıldı

Esenyurt'ta, yerel polis ekipleri tarafından kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerde ve ara sokaklarda geniş bir katılımla denetimler düzenledi.

Denetim Detayları

Yaya devriyesi ve yol uygulaması şeklinde yapılan denetimlerde toplamda 145 araç ve 35 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca, 520 şahıs sorgulandı.

Evraklarında eksiklik tespit edilen 5 sürücüye toplamda 12 bin 460 lira trafik cezası kesildi. Uygulama sırasında şüpheli bireyler durdurularak üst aramaları yapıldı. Bu aramalarda 14 adet fişek ve 75,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan Şüpheliler

Uygulama sırasında, "silah ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Bunun yanı sıra kayıp olarak aranan bir çocuk, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.