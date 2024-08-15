Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması: Yüzlerce Kontrol, Suçlular Yakalandı

Esenyurt'ta yapılan asayiş uygulamasında çok sayıda araç ve şahıs kontrol edildi, suç unsurları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 23:40
Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması: Yüzlerce Kontrol, Suçlular Yakalandı

Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması Yapıldı

Esenyurt'ta, yerel polis ekipleri tarafından kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerde ve ara sokaklarda geniş bir katılımla denetimler düzenledi.

Denetim Detayları

Yaya devriyesi ve yol uygulaması şeklinde yapılan denetimlerde toplamda 145 araç ve 35 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca, 520 şahıs sorgulandı.

Evraklarında eksiklik tespit edilen 5 sürücüye toplamda 12 bin 460 lira trafik cezası kesildi. Uygulama sırasında şüpheli bireyler durdurularak üst aramaları yapıldı. Bu aramalarda 14 adet fişek ve 75,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan Şüpheliler

Uygulama sırasında, "silah ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Bunun yanı sıra kayıp olarak aranan bir çocuk, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!