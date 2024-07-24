Esenyurt'ta Asker Konvoyuna Ceza Yağdı

Esenyurt'ta Trafik Cezaları Uygulandı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntüler ile dikkat çeken asker eğlencesine yönelik incelemelerini başlattı. 21 Temmuz'da düzenlenen etkinlik esnasında bazı sürücülerin araçlarını durdurması sonucu trafik akışı zarar gördü.

Ekipler, bu davranışları sergileyen 4 sürücüyü ve belirtilen durumdan etkilenerek taşıt yolu üzerinde yürüyen 2 yayayı tespit etti. Sürücüler arasında yer alan M.T.T, M.Ş, M.C.D. ve Ö.K. hakkında çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 9.660 lira ceza kesildi.

Yayalar, Karayolları Trafik Kanunu'na göre "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmaları" maddesinden ceza aldı. Buna ek olarak, sürücü M.T.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ceza Uygulamaları ve Önlemler

Ekiplerin bu tür ihlallere yönelik duyarlılığı, trafik güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor. Sürücü ve yayaların kurallara uyması, trafiğin akışkanlığını ve güvenliğini artıracaktır.