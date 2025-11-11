Esenyurt'ta Böcek İlacı Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, 1 Kişi Ağır

Esenyurt'ta evde yapılan yüksek doz ilaçlama 7 kişiyi hastanelik etti

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde gece yaşanan olayda bina mühürlendi

İstanbul Esenyurt'ta, içinde tahta kurusu bulunan bir evin yüksek dozda ilaçlanması sonucu 7 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayda bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 24 yaşlarında yabancı uyruklu bir genç internetten sipariş ettiği tarımsal ilaçlarla evini ilaçladı. Genç, evin kapılarını kapatıp binadan ayrıldıktan sonra ilaçların buharı apartman boşluğundan tüm binaya yayıldı ve çok sayıda kişi etkilendi.

Olayın ardından mahalle sakinleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bildirilenlere göre aynı aileden 4 kişi ilk etapta hastaneye kaldırıldı; ayrıca başka kişilerde de zehirlenme belirtileri görüldü, bir kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Belediye ekipleri binayı mühürlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD bağlı birimler ise binadaki zehirli kimyasalların boşaltılması için sevk edildi.

Mahalle sakini Ali Karaca yaşananları şöyle anlattı: "24 yaşlarında yabancı bir genç internetten sipariş ettiği ilaçla evini ilaçlamış. Sonrasında kapıları kapatarak evden ayrılmış. Böcek ilacı ise apartman boşluğundan tüm binaya yayılmış. Bildiğim kadarıyla aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Onların dışında da zehirlenenlerin olduğu söylendi. Herhalde birinin durumu da ağırmış."

