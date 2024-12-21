Esenyurt'ta Caddeyi Kapatıp Dolaşan İnek Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Esenyurt Cadde Dolaylarında İneğin Şaşkınlık Yaratan Yürüyüşü

Esenyurt'ta, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde, sahibi tarafından kaçan bir inek, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde başıboş dolaşarak sürücülere zor anlar yaşattı. Olay, çevredeki vatandaşlarla birlikte sürücülerin şaşkın bakışlarını da üzerine çekti.

Vatandaşların İlgisini Çekti

Huzur ortamını bozan bu anlar, cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önünde ve park halindeki araçların etrafında geçerken, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İnce bir yürüyüş sergileyen inek, caddede yürümeye devam ettikçe etrafta koşturan sürücüler, trafikteki karmaşayı daha da artırdı.

İneğin bu sıradışı gezintisi, işlek caddede oldukça dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Olay anında çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından paylaşıldı.