Esenyurt'ta CHP Bütçesi ve Meclis Üyeleri Gündemde

Esenyurt Meydanı'nda Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Esenyurt Meydanı’nda düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Özer’in Tutuklanması Üzerine Yorumlar

Özçağdaş, tutuklanan Ahmet Özer hakkında, "Ahmet Başkan mutlaka aramızda olacak. Eğer suçlu olsaydı, bu şekilde bir müdahale ile süreç başlatılmazdı," ifadesini kullandı.

Esenyurt'un Bütçesi ve Meclis Üyeleri

Esenyurt’un bütçesinin 10 milyar 450 milyon lira olduğunu belirten Özçağdaş, önümüzdeki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde konunun görüşüleceğini söyledi. Ayrıca, 28 belediye meclis üyesinin var olduğuna değinerek, "Diğer partilerden de 17 meclis üyesi bulunuyor" dedi.

Meclis Üyelerinin Durumu Üzerine Tartışma

Özçağdaş, meclis üyelerinin toplantı için çağrıldığını ancak güvenlik güçlerinin engellemeleriyle karşılaştıklarını ifade etti. "Buraya geldik, kanunsuz bir şekilde her yerin barikatlarla kesildiğini gördük," dedi. Bunun üzerine İstanbul Valisi ile iletişime geçtiğini ve meclis üyelerinin görevden alınıp alınmadığını sorduğunu belirtti.

Yanıtlar ve Eleştiriler

Vali’den aldığı yanıtta, üyelerin görevden alınmadığı ancak siyasi pozisyonları olduğunun belirtildiğini ifade eden Özçağdaş, "Meclis üyeleri görevden alınmadıysa, hangi nedenle belediyeye girmelerine izin verilmiyor?" sorusunu yöneltti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları'ndan Destek

Etkinlikte Emin Koramaz, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak, kalabalığa hitap etti. Topluluk, açıklamaların ardından dağıldı.