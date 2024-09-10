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Esenyurt'ta Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 34 bin lira ceza ve ehliyete el konuldu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:33
Esenyurt'ta Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Esenyurt'taki Drift Olayı

Esenyurt’ta, drift yaparak trafiği tehlikeye sokan bir sürücüye ağır bir ceza uygulandı. Söz konusu sürücü, 34,303 lira para cezası ile karşılaştı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Ekiplerinin Müdahalesi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sivil trafik ekipleriyle birlikte Küçük Ayazma Caddesi’nde gerçekleştirilen driftin görüntülerini sosyal medyada inceleyerek sürücüyü tespit etti.

Sürücünün Kimliği ve Cezai İşlem

7 Eylül tarihinde yaptığı drift ile dikkat çeken 06 AF 1878 plakalı aracın sürücüsünün S.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücüye toplamda 34 bin 303 lira ceza kesilirken, ehliyeti de 60 gün süreyle askıya alındı. Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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