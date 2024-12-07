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Esenyurt'ta Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması: 10 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 10 şüpheli gözaltına alındı, 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:05
Esenyurt'ta Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması: 10 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Esenyurt’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı asayiş uygulamaları neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Uygulama, 17:00-23:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

Uygulama sırasında 6,670 kişi Genel Bilgi Toplama sisteminde sorgulandı. Ayrıca, 3,560 araç ve 458 motosiklet de kontrole tabi tutuldu. Toplamda 419,376 lira değerinde trafik cezası kesilen araçlardan 5’i trafikten men edildi. Elde edilen sonuçlar arasında, 1 kişiye 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Uyuşturucu ve Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Yapılan aramalarda 18 kilo 267 gram sıvı ve kristal uyuşturucu madde ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 1 kilo sıvı ve katkı maddesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uygulama esnasında 57 düzensiz göçmen de yakalanarak durduruldu.

Bu tür uygulamaların, ilçe genelinde asayişin sağlanması ve suç öncesi önlemlerin artırılması hedefleniyor.

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