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Esenyurt'ta Eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın Hakkında Gözaltı Kararı

Osman Yalçın hakkında, terörizmin finansmanı suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Eski başkan yardımcısı PKK/KCK bağlantıları ile gündemde.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:39
Esenyurt'ta Eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın Hakkında Gözaltı Kararı

Esenyurt'ta Osman Yalçın İçin Gözaltı Kararı

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından, Osman Yalçın hakkında "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yeni bir gözaltı kararı verilmiştir.

Yeni Gelişmeler ve Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu, Ahmet Özer döneminde belediyede başkan yardımcılığı yapan Osman Yalçın'ın, kapatılan Jiyan TV ile bağlantılı olduğunu belirledi. Soruşturmada, terör örgütü elebaşlarındanDuran Kalkan tarafından yönlendirilen "Kent Uzlaşısı" projesi çerçevesinde Yalçın'ın Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği tespit edildi.

Esenyurt'taki olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Yalçın'ın ikametgahında yapılan aramalarda cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu. Firari durumda olan Yalçın’ı bulma çalışmaları devam ediyor.

Osman Yalçın'ın Görevleri

Diğer yandan, Osman Yalçın'ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu ve Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü gibi kritik alanlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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