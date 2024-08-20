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Esenyurt'ta Fabrikada İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi, diğer işçi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:18
Esenyurt'ta Fabrikada İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta Trajik İş Kazası

Esenyurt'ta bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Olay, Battalgazi Mahallesi 2680 Sokak'taki fabrikada gerçekleşti.

Kazanın Detayları

İki işçinin, henüz henüz belirlenemeyen bir sebep sonucu makinenin altında sıkıştığı bildirildi. Yaralı olan S.W., diğer çalışanlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri ise Serdar Yüksel'i kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Acil Müdahale ve Sonuç

Her iki yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, Serdar Yüksel hastaneye ulaştıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.W. ise bacaklarında ezilme ve kolunda kırıklarla hayatta kalmayı başardı. İlgili sağlık ekipleri, S.W.'nin hayatının tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

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