Esenyurt'ta Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı'nın Aile Üyeleri İşten Çıkarıldı

Esenyurt Belediyesi'nde Akraba İstihdamı Sonlandıtıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Bu durumun ardından, Özer’in belediyede işe aldığı 7 akrabasının iş akitleri feshedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

Valilik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK terör örgütünün üyeleri ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla bir soruşturma yürütüyor. Bu çerçevede, Ahmet Özer’in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından istihdam ettiği kişilerin akrabalık bağı olduğu belirlendi.

İşten Çıkarılan Akrabalar

Seçimlerin hemen ardından, 19 Nisan’da işe alınan Özer'in kardeşi A.Ö, yakın koruma olarak göreve başlarken, kuzeni M.M.Y. iş yeri ruhsatları danışmanı olarak atandı. Ayrıca, yeğenleri M.S.Ö. ile M.E.K. özel kalem personeli olarak çalıştıkları tespit edildi. 20 Nisan’da işe alınan başka bir akrabası, kayınbiraderi M.G., imar ve ruhsat işleri koordinatörü oldu.

Özer’in diğer bir kuzeni B.F.Y. özel kalem personeli olarak çalışırken, bir diğer yakını S.Ç. ise istisnai kadrodan memur olarak görev yapmaktaydı. Ancak, görevden uzaklaştırılma süreciyle birlikte bu 7 kişinin iş akitleri sonlandırıldı.

İşten çıkarma işlemlerinin, yalnızca akrabalık bağıyla işe alındığı belirlenen şahıslarla sınırlı olduğu ifade edildi.