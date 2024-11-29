Esenyurt'ta Güven Uygulaması: 8 Kişi Yakalandı, 86 Araç Sürücüsüne Ceza

Esenyurt'ta Güvenlik Uygulamaları Düzenlendi

Esenyurt'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok ve huzur güven uygulamalarında toplam 8 kişi yakalandı.

Detaylı Denetim Yapıldı

İlçedeki 28 farklı noktada eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde 2 bin 267 kişinin GBT'si kontrol edildi. Ayrıca, 943 araç, 137 motosiklet ve 21 iş yeri denetlendi.

Yakalanan Şüpheliler

Uygulama sırasında, daha önce işlediği suçlardan dolayı aranan 5 şüpheli ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Trafik İhlalleri ve Cezalar

Denetimler sırasında, trafik kurallarını ihlal eden 86 araç sürücüsüne toplamda 351 bin 127 lira ceza kesildi. Ayrıca 16 araç trafikten men edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.