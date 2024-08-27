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Esenyurt'ta Halı Saha Turnuvasında Terör Propagandası: 3 Tutuklama

Esenyurt'ta gerçekleştirilen halı saha turnuvasında terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:19
Esenyurt'ta Halı Saha Turnuvasında Terör Propagandası: 3 Tutuklama

Esenyurt'ta Halı Saha Maçında Terör Propagandası Yapıldı

Esenyurt, İstanbul'da düzenlenen bir halı saha turnuvasında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapıldığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

DEM Parti Gençlik Meclisi Tarafından Organize Edildi

18 Ağustos'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Gülistan Doku Futbol Turnuvası" sırasında yaşanan olaylar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerini harekete geçirdi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan propagandaya ilişkin 22 Ağustos'ta bir soruşturma başlattı.

Operasyon ve Gözaltılar

Ekipler, İstanbul'un 4 ilçesindeki 8 ayrı adrese düzenledikleri operasyon sonucunda, DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticileri R.Y. ve A.A'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğer 5'i adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararları

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından, A.A, O.T. ve Y.O. tutuklandı. Diğer iki şüpheli R.Y. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

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