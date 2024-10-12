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Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta hamile bir kadını taciz ettiği iddia edilen bir şüpheli, kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:08
Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta Taciz Vakası

Esenyurt'un Namık Kemal Mahallesi'nde, 2 Ekim tarihinde bir hamile kadına taciz edildiği iddiaları üzerine, emniyet güçleri harekete geçti.

Olayın Gelişimi

Fevzi Çakmak Caddesi'nde gerçekleşen olayla ilgili olarak, 37 yaşındaki Z.F. adındaki kadın yaşadığı olayı ihbar etti. İhbarın ardından polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından, hamile olduğu öğrenilen kadın, polis eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Kadının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Şüphelinin Yakalanması

Olayla ilgili çalışma başlatan bu ekipler, kadın tarafından tanınan 29 yaşındaki B.Ç.'nin kimliğini kısa sürede tespit etti ve hemen yakalama operasyonu gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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