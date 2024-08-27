Esenyurt'ta Huzur Denetimi: Uyuşturucu ve Düzensiz Göçmen Yakalandı

Esenyurt'ta Güvenlik Denetimi Yapıldı

Esenyurt'ta, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, akşam saatlerinde Sultaniye ve Yunus Emre mahallelerindeki site çevrelerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim Kapsamında Neler Olundu?

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında, toplamda 55 araç ve 23 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde toplamda 13 araca yaklaşık 65 bin 295 lira ceza kesildi.

GBT Kontrolleri ve Gözaltılar

Polis ekipleri, yapılan denetimlerde 567 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini sağladı ve 2 düzensiz göçmen yakaladı. Ayrıca, özel güvenlik personeli çalıştırma izin belgesi bulunmayan bir site yönetimi hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu Soruşturması

Denetim esnasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Esenyurt'ta gerçekleştirilen bu denetimlerle birlikte, vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.