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Esenyurt'ta Kamyonet Kazası: 5 Araca Çarpan Sürücü Yaralandı

Esenyurt'ta kamyonet, 2 minibüs ve 3 park halindeki araca çarparak kazaya yol açtı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:37
Esenyurt'ta Kamyonet Kazası: 5 Araca Çarpan Sürücü Yaralandı

Esenyurt'ta Feci Kaza!

Esenyurt'ta meydana gelen kazada, 5 araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Bilal T. idaresindeki 51 ABR 306 plakalı kamyonet, seyir halindeki 2 minibüse çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile de çarparak büyük bir kaza meydana getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, gerekli tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cadde Trafiğe Kapandı

Kaza sonrası kısmen trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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