Esenyurt'ta Kamyonet Otobüs Durağına Çarptı: 3 Yaralı

Esenyurt'ta yaşanan üzücü bir kaza, kargo firmasına ait bir kamyonetin otobüs durağına çarpması sonucu 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay anında durakta bekleyen S.Ö. (49), Z.A. (24) ve İran uyruklu M.N. (15) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kargo firmasına ait kamyonetin sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemedi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.