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Esenyurt'ta Kapkaç Olayı: Zanlı Tutuklandı

Esenyurt'ta bir kadına kapkaç yapan zanlı yakalandı ve tutuklandı. Polis, diğer şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:24
Esenyurt'ta Kapkaç Olayı: Zanlı Tutuklandı

Esenyurt'ta Kapkaç Zanlısı Tutuklandı

Esenyurt'ta güvenlik güçleri, bir kadının çantasını kapkaç yaparak alıp kaçan zanlıyı yakaladı. Olay, Güzelyurt Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta meydana geldi. Üç şüpheli, yürüyüş yapan S.K.'nın çantasını kaparak olay yerinden kaçtı.

Polis Ekipleri Hızla Hareket Geçti

S.K.'nın hemen durumu bildirmesi üzerine, bölgedeki polis ekipleri olay yerine intikal etti. Şüphelilerden Yiğit E.E., kaçış yönünde bir araziye yönelerek orada yakalandı. Arazi içerisinde ele geçirilen çanta, sahibi S.K.'ya teslim edildi.

Diğer Şüpheliler Aranıyor

Yakalanan zanlı, çıkartıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Polis, hala kaçmakta olan iki diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Güvenlik Kameraları Olayı Kaydetti

Şüphelilerin olay yerinden kaçışı ve polis ekiplerinin bir zanlıyı yakaladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve incelemeye alındı.

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