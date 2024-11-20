DOLAR
34,47 -0,15%
EURO
36,59 -0,23%
ALTIN
2.922,48 -0,14%
BITCOIN
3.178.648,73 0,32%

Esenyurt'ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Kendini Eve Kilitledi

Esenyurt'ta kardeşini silahla vurarak öldüren İlhan S., özel harekat ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 01:26
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 01:26
Esenyurt'ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Kendini Eve Kilitledi

Esenyurt'ta Silahlı Kavga: Kardeşini Vuran Şüpheli Gözaltında

Esenyurt'ta, tartışma sonucu kardeşini silahla vurarak öldüren İlhan S. (43), evini kilitleyerek kendisini izole etti. Olay, Sultaniye Mahallesi 641. Sokak'taki bir evin önünde meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Barış S. (40) ile tartışmaya başlayan İlhan S., zamanla büyüyen tension sonrasında silahını çekerek kardeşine ateş etti.

Olayın hemen ardından çevredekilerin haber vermesi ile polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polisi gören İlhan S., daha fazla çatışma olmaması için kendisini evde kilitledi. Kardeşi Barış S., ağabeyinin tabancasından çıkan mermilerle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, binaya girmek için hazırlık yaparken, müzakereci vasıtasıyla İlhan S. ile iletişim kurmaya çalıştı.

Uzun süren ikna çabalarının ardından, İlhan S. elindeki silahı bir poşetle aşağı sarkıtarak ekiplerine teslim etti. Özel harekat ekipleri, apartmana girdikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı ve emniyete götürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Tekstil Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Dumandan Etkilendi
2
Fransa'da AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Protestoları Gündemde
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın Nükleer Doktrinine Eleştiri
4
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
5
Trump ve Musk, SpaceX'in Starship Roketinin Fırlatılmasını İzledi
6
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi Operasyonunun Detaylarını Açıkladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya İçin Ateşkes Çağrısı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek