Esenyurt'ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Kendini Eve Kilitledi

Esenyurt'ta Silahlı Kavga: Kardeşini Vuran Şüpheli Gözaltında

Esenyurt'ta, tartışma sonucu kardeşini silahla vurarak öldüren İlhan S. (43), evini kilitleyerek kendisini izole etti. Olay, Sultaniye Mahallesi 641. Sokak'taki bir evin önünde meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Barış S. (40) ile tartışmaya başlayan İlhan S., zamanla büyüyen tension sonrasında silahını çekerek kardeşine ateş etti.

Olayın hemen ardından çevredekilerin haber vermesi ile polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polisi gören İlhan S., daha fazla çatışma olmaması için kendisini evde kilitledi. Kardeşi Barış S., ağabeyinin tabancasından çıkan mermilerle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, binaya girmek için hazırlık yaparken, müzakereci vasıtasıyla İlhan S. ile iletişim kurmaya çalıştı.

Uzun süren ikna çabalarının ardından, İlhan S. elindeki silahı bir poşetle aşağı sarkıtarak ekiplerine teslim etti. Özel harekat ekipleri, apartmana girdikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı ve emniyete götürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.