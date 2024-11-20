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Esenyurt’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt’ta tartıştığı kardeşini silahla öldüren şüpheli İlhan S. tutuklandı, olayın arka planı detaylandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:26
Esenyurt’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt’ta Kardeş Cinayeti: Tutuklama İşlemi Tamamlandı

Esenyurt'un Sultaniye Mahallesi'nde, tartıştığı kardeşini silahla öldüren şüpheli İlhan S. (43) tutuklandı. Olay, iki kardeş arasındaki husumetin bir sonucu olarak ortaya çıktı ve tüm gelişmeler adli makamlara yansıdı.

Olayın detayları, kardeşler Barış S. (40) ve İlhan S. arasında yaşanan bir tartışmanın sonucunda gerçekleşti. Kardeşi Barış S.'yi tabancayla vurarak ağır yaralayan İlhan S., polisin gelmesiyle birlikte kendisini kilitlediği evde beklemeye başladı. Barış S., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Arka Plandaki Çatışma

Polisin yaptığı incelemeler, kardeşlerin ortak ticaret yapmakta olduklarını ve elde ettikleri kazançlarla 4 daire satın aldıklarını ortaya koydu. Ortaklıklarının sona ermesiyle haberin öznesi olan kardeşler arasında husumet meydana geldi. İddialara göre Barış S., ağabeyinin otomobiline çekiçle zarar vermesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle ikna edilerek silahını teslim eden İlhan S., adliyede yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olayın detaylarını takip eden güvenlik güçleri, benzer durumların yaşanmaması adına bölgede gerekli önlemleri almış bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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