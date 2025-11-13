Esenyurt’ta Kullanılmış Eşyalar Geri Dönüşümle Doğaya Zararsız Bertaraf Ediliyor

Temizlik Hareketi ile sürdürülebilir çevre çalışması

Esenyurt’ta Temizlik Hareketi kapsamında yürütülen çevre temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe genelinde toplanan koltuk, dolap, yatak gibi kullanılmış ev eşyaları, belediye ekipleri tarafından düzenli şekilde toplanıyor ve çevreye zarar verilmeden bertaraf ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un başlattığı girişimle, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri topladıkları eşyaları belediyenin döküm noktasına getiriyor. Burada ezilen atıklar, Silivri Seymen döküm sahasında güvenli şekilde bertaraf ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 13 atık toplama aracıyla her gün yaklaşık 300 sefer yapan ekipler, belirlenen program dahilinde ilçenin farklı bölgelerinden atıkları alıyor ve çevre sağlığını korumaya yönelik işlemleri gerçekleştiriyor.

Yetkililer, çevre temizliğinin sürdürülmesi için vatandaşları uyarıyor; kullanılmış ev eşyalarının gelişi güzel cadde ve sokaklara bırakılmaması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlar, eşyaların toplanması için 444 04 11 numaralı çağrı merkezi üzerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabiliyor.

ESENYURT’TA TEMİZLİK HAREKETİ ÇERÇEVESİNDE İLÇEDEKİ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. İLÇE GENELİNDE TOPLANAN KOLTUK, DOLAP, YATAK GİBİ KABA ATIKLAR, GERİ DÖNÜŞÜM ŞANTİYELERİNDE DOĞAYA ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLİYOR