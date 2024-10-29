Esenyurt'ta Minibüs Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta Minibüs Kazası

Esenyurt'ta meydana gelen üzücü bir olay, güvenlik kamerası görüntüleriyle gün yüzüne çıktı. Akçaburgaz Mahallesi 3043. Sokak'ta, 19 aylık Ö.A.K. isimli çocuk, sürücüsü Enes Çakmak olan minibüsün etrafında dolaşırken aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Felaket Anlarının Görüntüleri

Olayın ardından başlatılan soruşturma, kazanın çevrede yer alan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini ortaya koydu. Görüntülerde, Ö.A.K.'nın, annesi çöp dökme işlemi yaparken park halindeki minibüsün etrafında oynadığı ve annesi peşinden giderken hareket eden minibüsün önüne geçerek aracın altında kalmasına ilişkin detaylar yer alıyor.

Anne ve Sürücünün Tepkileri

Kaza anı görüntülerinde, kazayı fark eden annenin zor anları, önce gözyaşları dökmesi ardından çocuğunu kucağına alarak bir süre yürümekten sonra yere düşmesi dikkat çekiyor. Olayın ardından aracından inen sürücünün de olayın şokuyla birkaç kez zıpladığı anlar kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşların hemen yardıma koşması da görüntüler arasında yer aldı.

Soruşturma, olayın tüm detaylarını aydınlatmak üzere devam ediyor.