Esenyurt'ta Minibüsün Vites Kutusunda Uyuşturucu Bulundu: 2 Şüpheli Gözaltında

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesinde park halindeki yolcu minibüsündeki iki kişiden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı.

Esenyurt-Küçükçekmece hattında sefer yaptığı öğrenilen minibüste, vites kutusuna zulalanan olarak 27 gram marihuana, ayrıca 2 cep telefonu ve 17 bin 845 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin A.S. (32) ve Ö.İ. (28) olduğu, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.