Esenyurt'ta Minibüsün Vites Kutusunda Uyuşturucu Bulundu: 2 Şüpheli Gözaltında

Esenyurt'ta park halindeki minibüste vites kutusuna zulalanmış 27 gram marihuana, 2 telefon ve 17 bin 845 lira ele geçirildi; A.S. (32) ve Ö.İ. (28) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:34
Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesinde park halindeki yolcu minibüsündeki iki kişiden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı.

Esenyurt-Küçükçekmece hattında sefer yaptığı öğrenilen minibüste, vites kutusuna zulalanan olarak 27 gram marihuana, ayrıca 2 cep telefonu ve 17 bin 845 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin A.S. (32) ve Ö.İ. (28) olduğu, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

