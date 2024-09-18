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Esenyurt'ta Motosikletli Zanlılar Yakalandı

Esenyurt'ta bir kafeye motosikletten ateş açan 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:59
Esenyurt'ta Motosikletli Zanlılar Yakalandı

Esenyurt'ta Motosikletli İki Kişi Kafeye Ateş Açtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, motosikletli iki kişinin bir kafeye silahla ateş açması sonucunda başlatılan soruşturmada, 7 kişi gözaltına alındı. Olay, 12 Eylül gecesi Piri Reis Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir kafede gerçekleşti.

Asayiş Şube Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, olayın meydana geldiği gece harekete geçti. Motosikletten yapılan ateşin ardından, çevredeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi ve olay anına ait görüntülere ulaşıldı.

Olay Anı ve Gözaltılar

Elde edilen görüntülerde, motosikletin üzerinde bulunan iki şüphelinin, bir polis zırhlı aracının yanından geçerken kafeye doğru ateş ettikleri tespit edildi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca, operasyonda 3 silah ve 17 mermi ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek yargı sürecinin başlatılması sağlandı.

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