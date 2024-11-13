Esenyurt'ta Okul Çevresinde Tütün Ürünleri Denetlendi

Esenyurt'ta Tütün Ürünleri Denetimi

Esenyurt'ta, okul çevrelerinde gerçekleştirilen tütün ürünü satışı denetimlerinde önemli sonuçlar alındı. Yapılan denetimlerde 5 iş yeri mühürlendi ve 523 karton bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Denetimlerin Amaçları

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Valiliğin "Açık sigara satışlarının önlenmesi" talimatı doğrultusunda, okul çevrelerinde tütün ürünü satışı yapan dükkanlara yönelik denetimlerini artırdı.

Denetim Sürecinin Detayları

4 Ekim ile 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 60 dükkan ve 45 tekel bayi kontrol edildi. Bu operasyonlar sırasında 25 iş yeri ve kişiye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Denetimlerde toplamda 523 karton bandrolsüz sigara, 282 adet elektronik sigara ve 25 kilo açık tütün ele geçirildi. Ayrıca 5 iş yeri, evrak eksikliği nedeniyle mühürlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.