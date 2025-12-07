Esenyurt’ta Park Yeri Kavgası Bıçaklı Kavgaya Dönüştü — O Anlar Kamerada

Esenyurt’ta Park Yeri Kavgası Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Olayın detayları ve güvenlik kamerasına yansıyan anlar

Olay dün Esenyurt Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın sakinleri ile binanın altında bulunan işyeri sahibi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede gerilim yükseldi ve taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga sırasında içlerinden biri bıçak çekti ve karşı tarafa saldırmak istedi; bu kişi çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durduruldu.

İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Polis müdahalesiyle kavga sona erdi ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANINDAN VATANDAŞ GÖRÜNTÜSÜ