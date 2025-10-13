Esenyurt'ta Parkta Bulunan Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira Değerindeki Çanta Sahibine Teslim Edildi

Esenyurt'ta 75. Yıl Parkı'nda bulunan, içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para olan çanta, güvenlik ve polis işbirliğiyle sahibine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 18:56
Esenyurt'ta Parkta Bulunan Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira Değerindeki Çanta Sahibine Teslim Edildi

Esenyurt'ta Parkta Bulunan Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira Değerindeki Çanta Sahibine Teslim Edildi

Olayın Detayları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 75. Yıl Parkı'nda devriye gezen Esenyurt Belediyesi güvenlik görevlileri, kameriyede unutulmuş siyah bir çanta fark etti. Çantayı sahibine ulaştırmak amacıyla açan ekipler, içinde kimlik ile birlikte 6 bilezik, 5 gram altın, 47 çeyrek altın, 4 ata lira, Türk lirası ve 2 dolar banknotu bulunduğunu tespit etti. Çantadaki ziynet eşyası ve paranın toplam değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olarak kayda geçti.

Bulgu, güvenlik personeli tarafından tutanakla kayıt altına alınarak amirlere bildirildi ve ekipler Esenyurt Polis Merkezi ile irtibata geçti. Polis merkezinde kimlik bilgileri üzerinden yapılan incelemenin ardından çanta sahibine gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte teslim edildi.

Teslimat ve Ödüllendirme

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, güvenlik personelinin duyarlı davranışını takdir etti. Personel, Zabıta Müdürü tarafından sertifika ile ödüllendirilirken, ayrıca altın hediye verildi.

Esenyurt Belediyesine bağlı güvenlik görevlilerinin parkta bulduğu, içinde yaklaşık 1 milyon 200...

Esenyurt Belediyesine bağlı güvenlik görevlilerinin parkta bulduğu, içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para olan çanta sahibine ulaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Serik'te İnşaat Kazısı Göçüğü: 2 Katlı Ev Tahliye Edildi
2
Yerlikaya: Polis Akademisi 2025-2026 Açılışında Suçu Doğmadan Önleyeceğiz
3
7. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Elazığ'da başladı
4
Ankara Çubuk'ta Oto Tamircisi İş Yerindeki Araçta Ölü Bulundu
5
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, Tutuklananlar 3'e Yükseldi
6
Esenyurt'ta Parkta Bulunan Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira Değerindeki Çanta Sahibine Teslim Edildi
7
MHP bünyesinde İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü kuruldu

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi