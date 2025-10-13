Esenyurt'ta Parkta Bulunan Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira Değerindeki Çanta Sahibine Teslim Edildi

Olayın Detayları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 75. Yıl Parkı'nda devriye gezen Esenyurt Belediyesi güvenlik görevlileri, kameriyede unutulmuş siyah bir çanta fark etti. Çantayı sahibine ulaştırmak amacıyla açan ekipler, içinde kimlik ile birlikte 6 bilezik, 5 gram altın, 47 çeyrek altın, 4 ata lira, Türk lirası ve 2 dolar banknotu bulunduğunu tespit etti. Çantadaki ziynet eşyası ve paranın toplam değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olarak kayda geçti.

Bulgu, güvenlik personeli tarafından tutanakla kayıt altına alınarak amirlere bildirildi ve ekipler Esenyurt Polis Merkezi ile irtibata geçti. Polis merkezinde kimlik bilgileri üzerinden yapılan incelemenin ardından çanta sahibine gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte teslim edildi.

Teslimat ve Ödüllendirme

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, güvenlik personelinin duyarlı davranışını takdir etti. Personel, Zabıta Müdürü tarafından sertifika ile ödüllendirilirken, ayrıca altın hediye verildi.

