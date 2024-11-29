Esenyurt'ta PKK/KCK Üyesi İddiasıyla Eski Başkan Yardımcısına Yakalama Kararı

Yakalama Kararı Çıkarıldı

İstanbul'da silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında başlatılan yeni soruşturma kapsamında, eski belediye başkan yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı çıkarıldı.

Yeni Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu, Özer'in terörizmin finansmanı suçundan yürütülen soruşturması sırasında Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile bağlantılı olduğunu tespit etti.

Örgüt İçinde Eşleştirme

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Yalçın’ın Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği belirlendi. Yalçın'ın bu süreçteki rolü, örgütün büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

Operasyonlar Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Yalçın’ın evinde yapılan aramalarda cep telefonu ve çeşitli dijital materyallere el konuldu. Ekipler, hala firari olan Yalçın'ı aramaya devam ediyor.

Belediye Meclis Üyesi Olmaya Devam Ediyor

Osman Yalçın’ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Özer döneminde Yalçın, aynı zamanda Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Ruhsat ve Denetim ile Zabıta Müdürlüklerinden de sorumlu başkan yardımcısıydı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.