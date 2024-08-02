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Esenyurt'ta Restorana Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta motosikletle restorana ateş açan şüpheli, bir kişi ölümüne neden olarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:24
Esenyurt'ta Restorana Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Yaşanan Korkunç Olay

16 Temmuz'da Esenyurt'un Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, motosikletli bir kişi bir restorana ateş açtı. Saldırı sonrası, restoranın önünden geçen A.S.A. adlı yabancı uyruklu birey vurularak ağır yaralandı.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından, şüpheli O.E. olarak kimliği belirlenen kişi, Gaziosmanpaşa bölgesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet kayıtlarında 8 suç kaydı bulunan O.E., sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kurbanın Durumu

Saldırı sırasında yaralanan A.S.A., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, A.S.A. hastanede hayatını kaybetti.

Yerel halk, yaşanan bu olayın ardından tedirgin olduklarını ifade ederek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

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