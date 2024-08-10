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Esenyurt'ta Sağlık Ekiplerine Darbede 2 Tutuklama

Esenyurt'ta, sağlık ekiplerine saldırıda bulunan iki kişi tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ve sağlık müdürlüğünün açıklaması haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:27
Esenyurt'ta Sağlık Ekiplerine Darbede 2 Tutuklama

Esenyurt'ta Sağlık Ekiplerine Yönelik Saldırı

Esenyurt'ta, ambulansla vakaya giden sağlık çalışanlarına darbettiği iddia edilen iki kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tutuklandı.

Olayın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde alkollü bir şahsın bulunduğu ihbarıyla sağlık ekiplerine müdahale etmek üzere olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, bir akaryakıt istasyonunda hasta sevkine dair tartışmaya girdikleri istasyon çalışanlarından biri tarafından darbedildi.

Gözaltına alınan M.G. ve D.D., "kasten yaralama" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden Açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı ekiplerin darbedilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür şiddet eylemlerine karşı, sıfır tolerans politikamızla mücadele edeceğiz" denildi. Önemli not: Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla, emniyet güçleri ve yargı organlarının destekleriyle çalışmaların süreceği vurgulandı.

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