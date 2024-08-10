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Esenyurt'ta Sağlık Ekiplerine Saldırı: İki Gözaltı

Esenyurt'ta sağlık ekiplerine darbeden iki kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:23
Esenyurt'ta Sağlık Ekiplerine Saldırı: İki Gözaltı

Esenyurt'ta Sağlık Ekiplerine Saldırı İddiası

Esenyurt'ta, sağlık ekiplerini darbettiği iddia edilen iki kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bir ihbar üzerine ambulansla bölgeye giden sağlık ekiplerine yönelik saldırı meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Sağlık ekipleri, bir akaryakıt istasyonunda alkollü bir şahısla ilgili müdahale etmek için vardı. Ancak burada bulunan istasyon çalışanları, hastanın hastaneye sevk edilmesini talep ettiğinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda, sağlık görevlilerinden B.B.'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi edinildi. Bölgeye intikal eden emniyet güçleri, sağlık görevlisini darbeden M.G. ve D.D.'yi gözaltına aldı.

Adli Süreç

Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra, gözaltına alınan iki şüpheli, "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi.

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