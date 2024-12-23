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Esenyurt'ta Silahla Vurulmuş Genç Adam Ölü Bulundu

Esenyurt'ta yol kenarında silahla vurulmuş bir genç bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:45
Esenyurt'ta Silahla Vurulmuş Genç Adam Ölü Bulundu

Esenyurt'ta Şok Eden Cinayet

Esenyurt'ta bir kişi, yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Alınan bilgilere göre, Osmangazi Mahallesi Küçükayazma Caddesi'nde akşam saatlerinde bir kişinin kaldırım kenarında hareketsiz yattığı bildirildi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine iletti.

Bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, olay yeri incelemesine başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, 24 yaşındaki Abdullah A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah A.'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Abdullah A.'nın ölümüne yol açan olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.

Esenyurt'ta bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bölgeye, polis ve sağlık...

Esenyurt'ta bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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