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Esenyurt'ta Silahla Yaralama Olayında Zanlı Yakalandı

Esenyurt'ta bir kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı kısa süre içinde yakalandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:44
Esenyurt'ta Silahla Yaralama Olayında Zanlı Yakalandı

Esenyurt’ta Silahlı Saldırı: 48 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 67. Sokak’ta, dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin duyduğu silah sesleri paniğe yol açtı ve olay hemen polise bildirildi.

Polis Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muammer Baran (48) için acil müdahale yapılmasına yardımcı oldular. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri de olayın faili hakkında çalışmalar başlattı.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Yapılan araştırmalar sonucunda, olayda kullanılan silahla birlikte A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmekte olup, olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Olay, yerel halk arasında endişe yaratırken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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