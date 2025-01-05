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Esenyurt'ta Silahlı Cinayet ve İntihar Girişimi: Kadın Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta kadını silahla öldüren Melik A., intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili detaylar endişe verici.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:28
Esenyurt'ta Silahlı Cinayet ve İntihar Girişimi: Kadın Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta Silahlı Cinayet ve İntihar Girişimi

Esenyurt'ta birlikte yaşadığı kadını evde silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu. Olay, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir sitenin 23. katında, saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine intikal etti.

Polis, kapının kilitli olduğunu ve şüphelinin silahlı olması nedeniyle destek çağrısında bulundu. Özel harekat ekiplerinin girdiği evde 36 yaşındaki Burcu S. ile birlikte yaşayan 36 yaşındaki Melik A. yerde kanlar içinde bulundu.

Olay yerinde yapılan müdahalede, Burcu S.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralı Melik A. hastaneye kaldırıldı. Melik A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, yaptığı araştırmada Melik A.'nın birlikte yaşadığı Burcu S.'yi silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, Melik A'nın sabıkasının bulunabileceği bilgisi de edinildi.

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