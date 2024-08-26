Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Esenyurt'ta Silahlı Çatışma Gerçekleşti

Esenyurt'ta meydana gelen silahlı kargaşa, mahallede büyük panik yarattı. İncirtepe Mahallesi'ndeki Okurlar Caddesi'nde iki farklı grup arasında çıkan bu çatışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Olayın Gelişimi

Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü gerçekleşen çatışmada, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Yaralılardan Yusuf Sancar hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.