Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Esenyurt'ta Silahlı Kavga Çıktı

Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan bir silahlı kavga sonucu 3 kişi yaralandı. Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana gelen olay, husumetli iki grup arasında belli bir sebepten ötürü meydana geldi.

Kavganın Detayları

Olay, tarafların karşılaşmasının ardından kavgaya dönüşmesiyle başladı. İki grubun birbirine silahlarla saldırması sonucunda, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve hastaneye kaldırıldılar.

Olayın Ardından Gelişmeler

Ateş açılması sonucunda park halindeki bir minibüste de hasar oluştu. Yetkililerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, bir şüpheli gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.