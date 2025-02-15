Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrasında 4 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, ilçedeki 8 iş yeri ve 2 evin hedef alındığı saldırıları kapsamaktadır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu olayları gerçekleştirdiği iddia edilen ve birçok suç kaydı bulunan şüphelileri belirleyerek, gözaltına aldı.

Yapılan adres aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, 4 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, olaylara karışan firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.