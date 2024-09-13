Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta motosikletli saldırganlar bir kafeye ateş açtı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:11
Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Esenyurt, gece saatlerinde motosikletli iki kişinin bir kafeye silahlı saldırı düzenlemesine sahne oldu. Olay, Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.

Güvenlik Kamerasındaki Kayıtlar İfşa Etti

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosikletli saldırganlar, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kafeye ateş açtı.

Polis Müdahale Etti, Saldırganlar Kaçtı

Bölgedeki denetimlerine devam eden polis ekipleri, saldırının ardından hemen müdahale ederek uyarı ateşi açtı. Ancak, saldırganlar olay yerinden hızla kaçmayı başardı.

Polis Şüphelileri Arıyor

Olayı soruşturmak için güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganların kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Şu an için şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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